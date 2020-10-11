A Milliler, Rusya sınavı öncesi Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacakları Rusya maçı öncesi Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, zorlu müsabaka öncesi Petrovksy Parkı'nda kısa bir yürüyüş yaptı.
Ay-yıldızlılar, yürüyüşün ardından kamp yaptıkları otele döndü ve maç saatini beklemeye başladı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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