A Milliler, Rusya sınavı öncesi Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı

Ay-yıldızlılar, yürüyüşün ardından kamp yaptıkları otele döndü ve maç saatini beklemeye başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, zorlu müsabaka öncesi Petrovksy Parkı'nda kısa bir yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı , bu akşam oynayacakları Rusya maçı öncesi Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı.

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