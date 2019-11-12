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A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

7 saat önce

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü, System.String[]

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.


FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan ve perşembe günü deplasmanda Sırbistan ile pazar günü de Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda ağırlık ve kondisyon idmanı ile güne başlayan ay-yıldızlılar, hücum setleri ve beşe beş taktik çalışmaları ile idmanı tamamladı.


FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan Milliler, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Sırbistan Karadağ, Litvanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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