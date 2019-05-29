Son Dakika Haberleri: A Milliler, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milliler, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

- A Milli Takım oyuncuları A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten detaylar Antrenmandan detaylar ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

- A Milli Takım oyuncuları
A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten detaylar
Antrenmandan detaylar ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
A Milliler, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:50 Kaynak: AA
Spor
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