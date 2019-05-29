A Milliler, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
- A Milli Takım oyuncuları A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten detaylar Antrenmandan detaylar ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:50 Kaynak: AA
Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız
Beşiktaş, Adem Ljajic'i KAP'a bildirdi!