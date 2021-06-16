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A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü - Son Dakika

A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü

16.06.2021 13:49
A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü, System.String[]

EURO 2020'deki ikinci maçında bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler karşısına çıkacak A Milli Takım'a destek tam. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın öncesinde Bakü sokaklarındaki coşku doruğa çıkarken, millilerin İstanbul'u aratmayacak bir atmosferde maça çıkacağını söylemek yanlış olmaz.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlılar'da amaç karşılaşmadan puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma iddialarını sürdürmek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19:00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

Maçın oynanacağı Bakü sokaklarındaki heyecan İstanbul'dakinden geri kalmazken, 2 bin kilometre ötede maç izlemeye gelen 5 bin Türk taraftar kendilerini evlerinde gibi hissetti. Milli maç öncesi Azerbaycan'da yaşanan heyecanı aktaran Habertürk yazarı Çetiner Çetin bugün kaleme aldığı "Bir millet tek tribün" başlıklı yazısında Bakü sokaklarındaki coşkuya dikkat çekti.

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü

Neredeyse her restoran ve her kafede büyük ekranların kurulduğu Bakü'de bahislerin de açıldığını aktaran Çetin, "Türk bayrakları da apartmanların, işyerlerinin pencerelerine asıldı. Tıpkı daha önce Karabağ savaşı döneminde olduğu gibi. Azerbaycan'da sokakta karşılaştığınız her yurttaş, 'Köklerimiz aynı. Neredeyse aynı dili konuşuyoruz dolayısıyla birbirimizi anlıyoruz. Bu da en büyük avantajlardan biri. Biz maç sonrası sokaklarda şölen yapacağız. Bakü sokakları İstanbul sokakları aratmayacak. Türk Milli Takımı ile gurur duyuyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü

AZERBAYCAN'IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜNE DENK GELEN MAÇ

Çetiner Çetin, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşlik bağlarının başlangıcını yazısında şöyle anlatıyor:

"Hazar Denizi kıyılarında 10 milyonluk nüfusu olan petrol ülkesi Azerbaycan, Türkiye'ye tarihi olarak sıkı sıkıya bağlı. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününe denk gelen bir günde yapılan maç daha da anlam kazanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler her zaman üst seviyede oldu. Türkiye, Sovyetlerin yıkılmasının ardından 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu ve her koşulda Azerbaycan'ın yanında yer aldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında daha da güçlendi. Ankara çok geniş bir toprağın kontrolünü alarak ihtilaftan güçlenerek çıkan Bakü'ye askeri destek sağladı. Bakü sokaklarında Azeriler başka bir şey demiyorlar. Ve hala her sohbetin başlangıcı böyle başlıyor.

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü

"ORTAK LİG YA DA KUPA MAÇI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileriyle sohbet ettim. Önemli mesajları var: İki ülke arasındaki güçlü bağları geliştirmeliyiz. Her alanda Ankara - Bakü ilişkileri olması gerektiği gibi en üst seviyede. Şimdi spor alanında ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. İki ülke liglerinde üst seviyede yer alan takımların ortak bir kupa ligi maçı yapması gibi henüz düşündüğümüz ve planladığımız süreçler var. Belki bu sayıyı ikişer takımla sınırlandırıp iki Türk devletinin daha dahil olacağı bir projeye dönüştürülebilir. Türk yetkililer destek verirse 2023'e yetiştirebiliriz. Azerbaycan halkı Türk takımlarını milli gururu olarak görüyor. Türkiye'nin maçının Bakü'ye geleceği belirlendiğinde inanılmaz mutlu olduk.

Yıllar önce yaptığım bir haberde Hardasan (neredesin) Azeri Gardaş demiştim. Bugün Azeri gardaşlarımızın yanımızda olduğu derinden hissediyoruz..."

A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü

Azerbaycan, Galler, Milli, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü - Son Dakika Spor


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