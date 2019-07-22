A Millilerin iç saha maçları İstanbul'da
26 dakika önce
A Milli Futbol Takımı; Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarını İstanbul'da oynayacak.
A Milli Futbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
; Andorra
, Arnavutluk
ve İzlanda
maçlarını İstanbul
'da oynayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu. Türkiye
ile Andorra arasında 7 Eylül
2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş
Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
Millilerin, 11 Ekim 2019 Cuma günü Arnavutluk'u konuk edeceği karşılaşma ise Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.
Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20: 00'de yapacağı karşılaşma ise Ali Sami Yen Spor
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Kompleksi'nde oynanacak.
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