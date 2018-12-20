A Millilerin Sıralamadaki Yeri Değişmedi
49 dakika önce
FIFA aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1443 puanla 39. sıradaki yerinde kaldı.
FIFA aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı
, 1443 puanla 39. sıradaki yerinde kaldı. Listenin zirvesinde yine Belçika
yer alırken, ikinci Fransa
ile üçüncü Brezilya
yerini korudu. FIFA aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Buna göre ilk 10 sırada değişlik yaşanmadı. Belçika liderliğini sürdürürken, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı ise yerini korudu. Milliler 1443 puanla 39. sırada yer aldı. Listede en fazla düşüşü 159'dan 162. sıraya gerileyen Barbados yaşarken, en fazla yükselişi ise 180'dan 177'e çıkan Guyana
yaptı. FIFA aralık ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler ve puanları şöyle:
1- Belçika: 1727 2- Fransa: 1726 3- Brezilya: 1676 4- Hırvatistan
: 1634 5- İngiltere
: 1631 6- Portekiz
: 1614 7- Uruguay
: 1609 8- İsviçre
: 1599 9- İspanya
: 1591 10- Danimarka
: 1589
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:11 Kaynak: İHA
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