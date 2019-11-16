"A-Normal" perde açtı
6 saat önce
Profilo AVM'de ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip oyuncu öncesi soruları yanıtladı.
Profilo AVM'de ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip oyuncu öncesi soruları yanıtladı. Oyunda sekreteri canlandıran Şilan Makal, İlk kez tiyatro sahnesine çıkacağı için çok heyacanlı olduğunu belirterek "Umarım izleyemeye gelenler beğenir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:12
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