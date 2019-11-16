Son Dakika Haberleri: "A-Normal" perde açtı
Son Dakika Magazin 'A-Normal' perde açtı - Son Dakika Magazin

"A-Normal" perde açtı

6 saat önce

Profilo AVM'de ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip oyuncu öncesi soruları yanıtladı.

Profilo AVM'de ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip oyuncu öncesi soruları yanıtladı. Oyunda sekreteri canlandıran Şilan Makal, İlk kez tiyatro sahnesine çıkacağı için çok heyacanlı olduğunu belirterek "Umarım izleyemeye gelenler beğenir" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Özbayraklı ile Şilan Makal'ın düğünü Artvin'de olacak
Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu Arto'dan mini etek paylaşımı yapan Çağla Şikel'e ağır sözler: Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğret

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "A-Normal" perde açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]