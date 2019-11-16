"A-Normal" perde açtı

Profilo AVM'de ilk kez seyirci karşısına çıkan ekip oyuncu öncesi soruları yanıtladı. Oyunda sekreteri canlandıran Şilan Makal, İlk kez tiyatro sahnesine çıkacağı için çok heyacanlı olduğunu belirterek "Umarım izleyemeye gelenler beğenir" dedi.