A Plague Tale: Requiem çıkış tarihi açıklandı

Fransa'da, salgın hastalığın kasıp kavurduğu zamanlarda geçen ilk oyun, basından iyi geri dönüşler almış, oyuncular tarafından çokça beğenilmişti. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı iki kardeşin Orta Çağ'ın en acımasız yıllarındaki hayatta kalma hikayesini anlatan ilk oyununun çizdiği olumlu tablonun ardından yeni A Plague Tale oyunu bundan 6 ay önce duyuruldu.

A PLAGUE TALE: REQUIEM ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

A Plague Tale: Requiem, The Game Awards 2021'de kısa bir video ile duyurulmuştu. Oyunun çıkış tarihi ise geçtiğimiz gün yayımlanan 12 dakikalık bir oynanış videosu ile açıklandı. Serinin ikinci oyunu 18 Ekim 2022'de oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Yayımlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

A PLAGUE TALE: REQUIEM FİYATI NE KADAR?

PC, PlayStation 5, ve Xbox Series X|S platformları için 50 Dolar fiyat ile çıkış yapacak. Oyunun Türkiye için ön sipariş fiyatı ise şu an Epic Store ve Steam'de 550 TL. Xbox kullanıcıları için ön sipariş fiyatı 775 TL olarak listelenmiş durumda. PS Store'de ise 778 TL fiyatı ile ön sipariş verilebiliyor.

Ayrıca oyun çıkış yapacağı 18 Ekim'de Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Game Pass abonelik sisteminin Türkiye fiyatı şu an 30 TL.

Serinin ikinci oyunu; PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch için 18 Ekim'de çıkış yapacak.