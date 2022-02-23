A Plague Tale: Requiem Collector's Edition ön satışa çıktı

Focus Entertainment, 2022 yılında çıkış yapması beklenen A Plague Tale: Requiem için koleksiyon paketi duyurdu. Şu anda ön satışta olan A Plague Tale: Requiem Collector's Edition isimli paketin fiyatı ise 189.99 dolar.

A Plague Tale: Innocence'ın 2019'da çıkış yapmasından bu yana 3 yıl geçti. Oyun çıkış yaptığı zaman gerek oyuncular gerekse de basın tarafından bolca sevildi ve övgü aldı. Anlattığı basit ama etkili hikayesiyle oyuncuları ekran başına kilitleyen oyun, bize izlettiği görüntüler ve sunduğu atmosferle de diken üstünde oturmamıza sebep oldu. Serinin hayranların merakla beklediği devam oyununun ise bu yıl çıkış yapması planlanıyor.

E3 2021'de duyurulan ve ilk oyunun hikayesini devam ettirecek olan A Plague Tale: Requiem hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı. Oyunun her ne kadar 2022'de çıkması planlansa da ne geliştirici Asobo Studio ne de yayıncı Focus Entertainment oyunun çıkış tarihi ile ilgili kesin bir gün vermedi. Oyunun birden çok platforma geleceği ve çıktığı gün Game Pass üzerinden oynanabileceği de paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca Focus Entertainment, serinin hayranlarını sevindirebilecek bir duyuru da yaptı.

Duyurulan A Plague Tale: Requiem Collector's Edition koleksiyon paketinin içinde oyunun bir kopyasının yanı sıra 8.3 inçlik bir heykel de bulunmakta. İlk oyundaki ana karakterimiz Amicia ve onun küçük kardeşi Hugo'nun bulunduğu bu heykelde Amicia'yı, kardeşini korumak için arbaletini bilmediğimiz bir hedefe doğrulturken görüyoruz. Kutunun içinde ayrıca Requiem'in müziklerini içeren 2 tane plak da bulunmakta. Ayrıca Hugo'nun tüy broşu ve oyundan kareler içeren posterler de kutuyla gelen ekstralardan.

Focus Entertainment Store üzerinden sipariş verilebilen paketin fiyatı 189.99 dolar. Paketin şu anda dağıtımda olmadığını ve şimdilik sadece ön sipariş verilebildiğini de söyleyelim. Bu yıl çıkış yapması beklenen oyunun tam olarak ne zaman bizlerle olacağı ise şimdilik belirsiz.