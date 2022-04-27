A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak

27.04.2022 19:38
A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak

Asobo Studio'un bir sonraki oyunu A Plague Tale: Requiem için 11 Haziran'da 40 dakikalık bir demo yayınlanacak.

Serinin ilk oyunu A Plague Tale: Innocence 2019'da çıkış yapmış ve gerek oyunculardan gerekse de basından bolca övgü almıştı. Hastalık dolu şehirlerde ölümden kaçan iki kardeşin hikayesini izlediğimiz oyun oyanış tarafıyla olmasa da anlattığı hikayesi ve yarattığı atmosferiyle adından bolca bahsettirmiş, 2019'un önemli isimlerinden birisi olmuştu. Asobo aradan geçen 2 yılın ardından sonunda sessizliğini bozmuş E3 2021'de devam oyunu A Plague Tale: Requiem duyurulmuştu.

Duyurusu yapıldığından bu yana paylaşılan kısa videolar dışında hakkında pek fazla şey göremediğimiz Requiem için bir demo yayınlanması planlanıyor. 11 Haziran'da Tribeca Film Festivali'nde oyuncularla paylaşılacak olan demoyu deneyim etmek için bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Bu şartların en başında da bir PC sahibi olmak geliyor. Yani konsolunuzu kullanarak demoyu deneyim edemeyeceksiniz. Bir diğer şart ise bir Xbox kontrolcüsüne sahip olmanız. Ayrıca oyunu Parsec üzerinden oynayacağınız için de hızlı ve stabil bir internete ihtiyacınız var.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bu demo Asobo'nun yeni oyunlarıyla beraber ne planladıklarını görmemiz konusunda bize oldukça fazla şey gösterecek. İlk oyun pek çok açıdan övgü almış olsa da oynanış tarafındaki mekaniklerin yetersizliği ve kendini bolca tekrar etmesi oyunun genel başarısına gölge düşürmüştü. Demoyla beraber savaş sisteminde yapılan değişiklikleri ve eklenen yeni mekanikleri görme şansımız olacak. Asobo'nun karşımıza neyle çıkacağını ise Haziran ayında Tribeca'da göreceğiz.

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen A Plague Tale: Requiem PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ayrıca çıkış yaptığı gün Game Pass'de oynanabilir olacağını da ekleyelim.

A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik Şenol Sunat'dan Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'a Çağrı: 'Seçim Öncesi, Seçim Günü ve Seçim Sonrası Görevinizi Hukuka ve Kanunlara Uygun Yapın' Şenol Sunat'dan Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'a Çağrı: 'Seçim Öncesi, Seçim Günü ve Seçim Sonrası Görevinizi Hukuka ve Kanunlara Uygun Yapın' Ahmet Nur Çebi: Torino ne veriyorsa aynısını verelim dedik ama Emirhan gitmek istedi Ahmet Nur Çebi: Torino ne veriyorsa aynısını verelim dedik ama Emirhan gitmek istedi
Kaynak: SaveButonu

Haziran, oyunlar, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

Son Dakika
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:09:11. #1.13#
SON DAKİKA: A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement