A Plague Tale: Requiem için demo yayınlanacak

Serinin ilk oyunu A Plague Tale: Innocence 2019'da çıkış yapmış ve gerek oyunculardan gerekse de basından bolca övgü almıştı. Hastalık dolu şehirlerde ölümden kaçan iki kardeşin hikayesini izlediğimiz oyun oyanış tarafıyla olmasa da anlattığı hikayesi ve yarattığı atmosferiyle adından bolca bahsettirmiş, 2019'un önemli isimlerinden birisi olmuştu. Asobo aradan geçen 2 yılın ardından sonunda sessizliğini bozmuş E3 2021'de devam oyunu A Plague Tale: Requiem duyurulmuştu.

Duyurusu yapıldığından bu yana paylaşılan kısa videolar dışında hakkında pek fazla şey göremediğimiz Requiem için bir demo yayınlanması planlanıyor. 11 Haziran'da Tribeca Film Festivali'nde oyuncularla paylaşılacak olan demoyu deneyim etmek için bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Bu şartların en başında da bir PC sahibi olmak geliyor. Yani konsolunuzu kullanarak demoyu deneyim edemeyeceksiniz. Bir diğer şart ise bir Xbox kontrolcüsüne sahip olmanız. Ayrıca oyunu Parsec üzerinden oynayacağınız için de hızlı ve stabil bir internete ihtiyacınız var.

Bu demo Asobo'nun yeni oyunlarıyla beraber ne planladıklarını görmemiz konusunda bize oldukça fazla şey gösterecek. İlk oyun pek çok açıdan övgü almış olsa da oynanış tarafındaki mekaniklerin yetersizliği ve kendini bolca tekrar etmesi oyunun genel başarısına gölge düşürmüştü. Demoyla beraber savaş sisteminde yapılan değişiklikleri ve eklenen yeni mekanikleri görme şansımız olacak. Asobo'nun karşımıza neyle çıkacağını ise Haziran ayında Tribeca'da göreceğiz.

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen A Plague Tale: Requiem PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ayrıca çıkış yaptığı gün Game Pass'de oynanabilir olacağını da ekleyelim.