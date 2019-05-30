A-Plas, Ford’un ticari araç projesine çalışıyor
2 saat önce
Tofaş ve Ford'a plastik enjeksiyon ağırlıklı olmak üzere şişirme parçalar, hava kanalı, profil ve arma gibi ihtiyaç duyulan tüm plastik parça ve aksamların üretimini yapan A-Plas, ayrıca plastik üzerine krom kaplama yaparak, Tofaş ve Ford'un logolarını üretiyor.
Tofaş ve Ford'a plastik enjeksiyon ağırlıklı olmak üzere şişirme parçalar, hava kanalı, profil ve arma gibi ihtiyaç duyulan tüm plastik parça ve aksamların üretimini yapan A-Plas, ayrıca plastik üzerine krom kaplama yaparak, Tofaş ve Ford'un logolarını üretiyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58
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