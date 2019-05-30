Son Dakika Haberleri: A-Plas, Ford’un ticari araç projesine çalışıyor
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A-Plas, Ford’un ticari araç projesine çalışıyor

2 saat önce

Tofaş ve Ford'a plastik enjeksiyon ağırlıklı olmak üzere şişirme parçalar, hava kanalı, profil ve arma gibi ihtiyaç duyulan tüm plastik parça ve aksamların üretimini yapan A-Plas, ayrıca plastik üzerine krom kaplama yaparak, Tofaş ve Ford'un logolarını üretiyor.

A-Plas, Ford’un ticari araç projesine çalışıyor, System.String[]
Tofaş ve Ford'a plastik enjeksiyon ağırlıklı olmak üzere şişirme parçalar, hava kanalı, profil ve arma gibi ihtiyaç duyulan tüm plastik parça ve aksamların üretimini yapan A-Plas, ayrıca plastik üzerine krom kaplama yaparak, Tofaş ve Ford'un logolarını üretiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58 
Tofaş, Ford, Ekonomi
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