Son Dakika Haberleri: A&S Yatırım Holding, TV8'e ortak oldu
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A&S Yatırım Holding, TV8'e ortak oldu

1 saat önce

A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.

A&S Yatırım Holding, TV8'e ortak oldu, System.String[]
A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.
A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.
Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.
Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.
Uğur Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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