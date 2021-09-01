A Takımı, Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan A Takımı'nı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, birimin işleyişi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, A Takımı'na benzer bir yapılanmanın Bursa'da kurulacağını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR'DEN A TAKIMI'NA ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkleri hayata geçirmeye ve birçok yeniliği bünyesinde barındırmaya devam ederek, farklı projelerle Türkiye'ye örnek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki kurulan ve yaptığı çalışmalarla ülke genelinde ilgi odağı haline gelen A Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen misafirlerini ağırladı.

BELEDİYELER ÖRNEK ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulan, alanında uzman ve tecrübeli 65 kişiden ve tam teşekküllü 28 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturan A Takımı, diğer belediyelere de örnek oluyor.

BENZER BİR YAPILANMA BURSA'DA KURULACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Temizlik İşleri birimi yetkililerinden oluşan heyet, A Takımı'na ziyarette bulundu. Bursa Büyükşehir'den gelen misafirler, A Takımı'na ait araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili gözlemlerde bulundu, birimin işleyiş hakkında yetkililerden bilgi aldı. A Takımı'na benzer bir yapılanmanın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kurulacağını belirten heyetteki yetkililer, bu nedenle konuyla ilgili tecrübe edinmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, yetkililerle istişarelerde bulunduklarını belirtti.