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Â??Türkiyeâ??Nin Tam Üye Olarak Yer Almadıä?I Bir Avrupa Birliä?İâ??Nin, Çekim ve Güç Merkezi Olma Hedefine Ulaå?Ması Mümkün Deä?İldirâ? - Son Dakika

Â??Türkiyeâ??Nin Tam Üye Olarak Yer Almadıä?I Bir Avrupa Birliä?İâ??Nin, Çekim ve Güç Merkezi Olma Hedefine Ulaå?Ması Mümkün Deä?İldirâ?

17.06.2021 17:07
Â??Türkiyeâ??Nin Tam Üye Olarak Yer Almadıä?I Bir Avrupa Birliä?İâ??Nin, Çekim ve Güç Merkezi Olma Hedefine Ulaå?Ması Mümkün Deä?İldirâ?, System.String[]

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, GüneydoÄ?u Avrupa İÅ?birliÄ?i Süreci Zirvesia??nde yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Türkiyea??nin tam üye olarak yer almadıÄ?ı bir Avrupa BirliÄ?ia??nin, çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaÅ?ması da mümkün deÄ?ildir.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, GüneydoÄ?u Avrupa İÅ?birliÄ?i Süreci Zirvesia??nde yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Türkiyea??nin tam üye olarak yer almadıÄ?ı bir Avrupa BirliÄ?ia??nin, çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaÅ?ması da mümkün deÄ?ildir. KarÅ?ılaÅ?tıÄ?ımız onca haksızlıÄ?a raÄ?men yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüÄ?ümüz tam üyelik mücadelemizin, artık neticelenmesini istiyoruz. BirliÄ?in içine düÅ?tüÄ?ü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruza? dedi.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Antalya'da düzenlenen GüneydoÄ?u Avrupa İÅ?birliÄ?i Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet BaÅ?kanları Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin açılıÅ?ında konuÅ?an CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, GüneydoÄ?u Avrupa'da barıÅ?, güvenlik ve istikrar ortamını saÄ?lam temeller üzerine inÅ?a etmek amacıyla, 1996 yılında GüneydoÄ?u Avrupa İÅ?birliÄ?i Süreci'nin hayata geçirildiÄ?ini hatırlatarak, "İyi komÅ?uluk iliÅ?kilerini esas alan İÅ?birliÄ?i Süreci'nin, bu sene 25'inci kuruluÅ? yıl dönümünü kutluyoruz. Sürecin bugünlere gelmesinde emeÄ?i ve katkısı bulunan tüm devlet ve hükümet baÅ?kanlarına, bakanlara, diplomatlara Å?ahsım ve milletim adına teÅ?ekkür ediyorum Yedi ülkenin öncülüÄ?ünde çıktıÄ?ımız bu yolda, 25 yıl içinde 13 katılımcıya sahip büyük bir aile olduk. Siyasi kriz dönemlerinde dahi, bölge ülkelerinin aynı masa etrafında buluÅ?abilmesini, konuÅ?abilmesini hedefledik" Å?eklinde konuÅ?tu.

"Bölgenin son çeyrek asırdaki tecrübelerine baktıÄ?ımızda, sürecin, iÅ? birliÄ?i ve diyalog forumu olma özelliÄ?ini layıkıyla yerine getirdiÄ?ini görüyoruz. GüneydoÄ?u Avrupa İÅ?birliÄ?i Süreci, sadece siyasi ve güvenlik iÅ? birliÄ?ini geliÅ?tirmek, ekonomik iliÅ?kileri desteklemek için tesis edilmemiÅ?tir" diyen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, sürecin aynı zamanda demokrasi, adalet ve yasa dıÅ?ı faaliyetlerle mücadele gibi alanlarda iÅ? birliÄ?inin güçlendirilmesini hedeflediÄ?ini ifade etti.

"TAM ÜYELİK MÜCADELEMİZİN, ARTIK NETİCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılıÄ?ın İÅ?birliÄ?i Süreci'nin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olduÄ?unu belirten CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, konuÅ?masının devamında Å?unları kaydetti: "Dönem BaÅ?kanlıÄ?ımız boyunca yürütülen tüm çalıÅ?malarda, Türkiye olarak biz de, bu prensipleri kendimize rehber edindik. Bölgenin, Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleÅ?me çabalarına olan güçlü desteÄ?imizi muhafaza ediyoruz. Avrupa BirliÄ?i'nin, Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine baÅ?lama kararı alması, doÄ?ru yönde atılmıÅ? bir adımdır. Ancak, alınan kararın halen hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir. BirliÄ?in, PriÅ?tine ve Saraybosna'ya desteÄ?ini sürdürmesini; Belgrad ve Podgoritsa'nın müzakere sürecini de baÅ?arıyla sonuçlandırmasını temenni ediyoruz. BütünleÅ?me sürecinde 'Batı Balkanlar' ve 'Türkiye' Å?eklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak deÄ?erlerimizle baÄ?daÅ?tıramıyoruz. "

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadıÄ?ı bir Avrupa BirliÄ?i'nin, çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaÅ?masının da mümkün olmadıÄ?ını vurgulayan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "KarÅ?ılaÅ?tıÄ?ımız onca haksızlıÄ?a raÄ?men yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüÄ?ümüz tam üyelik mücadelemizin, artık neticelenmesini istiyoruz. BirliÄ?in içine düÅ?tüÄ?ü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye, Antalya, Hükümet, kar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Â??Türkiyeâ??Nin Tam Üye Olarak Yer Almadıä?I Bir Avrupa Birliä?İâ??Nin, Çekim ve Güç Merkezi Olma Hedefine Ulaå?Ması Mümkün Deä?İldirâ? - Son Dakika


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