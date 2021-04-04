A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor! - Son Dakika
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A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor!

05.04.2021 11:15
A Way To Be Dead Türk oyunu bu ay çıkıyor!

A Way To Be Dead çıkış tarihi açıklandı. A Way To Be Dead, Crania Games tarafından geliştirilmekte olan bir oyununun ne zaman çıkacağı ile ilgili açıklama yapıldı ve çıkış tarihi yakın bir zaman olarak gösterildi.

A Way To Be Dead, Crania Games tarafından geliştirilmekte olan bir oyun ve Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülecek.

Oyunun geliştirici ekibi tarafından yapılan açıklamalarda oyunun bitimine çok az kaldı. Kısa bir fragmanı yayınlanan oyunun gelişmekte olan sürecinde sonlara yaklaşıldığı bilgisi verildi. Oyun, çok oyunculu hayatta kalma ve korku türü olarak geçmektedir. Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyunda uzun süredir çalışılıyor. Geliştirici ekibin daha önceden korku oyunları ile bağı da bulunuyor. Roots of Insanity adı ile çıkan korku oyununu da 2016 yılında yayınlamışlardı.

A WAY TO BE DEAD ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Crania Games bünyesinde bulunan geliştirici ekip, Roots of Insanity oyunundan sonra Beyond Extinct adı ile bir FPS oyunu projesine girişmişti.

Beyond Extinct, yerli DOOM olarak adlandırabileceğimiz bir oyun olarak piyasaya çıktı. Geliştirici ekip, bu oyunu duyurması ile birlikte piyasa içerisinde güzel bir şekilde oyun yapabildiğini kanıtlamış oldu. Geliştirici ekip tarafından şu ana kadar yaptıkları en iyi oyun olarak piyasaya sürülecek A Way To Be Dead oyunu, Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Kaynak: Playerbros
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