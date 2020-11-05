A1 Caddesi'ndeki futbol sahası yenilendi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki spor alanlarının fiziki kalitesini artırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında A1 Caddesinde bulunan futbol sahası, baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuştu.

Sultangazi Belediyesi, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. İlçedeki futbol ve basketbol sahalarına her geçen gün yenileri eklenirken, mevcut sahaların eksiklikleri giderilerek baştan sona yenileniyor. Bu kapsamda Habibler Mahallesi A1 Caddesi'nde bulunan futbol sahasında hummalı bir çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, futbol sahasını baştan sona yenilemek için işe koyuldu. Mevcut zemin değiştirilerek suni çim ile halı saha zemini yapıldı. Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 25 metre eninde olan futbol sahası ve çevresinin düzenlemesini gerçekleştirdi.

Sporda 'Sultan Şehir'

"Sultangazi'yi sporda da 'Sultan Şehir' haline getireceğiz" diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, spora önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Gençleri spora yönlendirmek kadar onlara spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak da bir o kadar önemlidir. Sağlıklı, sorumlu ve bilinçli bir nesil istiyorsak spora ve sporcuya destek vermemiz gerekir" diye konuştu.

Başkan Dursun, "Okullarımızın bahçelerine ve mahallelerimize yeni spor alanları kazandırırken, mevcut sahalarımızın da fiziki kalitesini artırıyoruz. Belediye olarak spora ciddi yatırımlar yapıyor, vatandaşımızın sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırıyoruz. Tek amacımız Sultangazimizin kültürle, sanatla ve sporla anılır bir hale gelmesidir" dedi. - İSTANBUL