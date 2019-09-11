Son Dakika Haberleri: A1 capital/belgin maviş: 250 baz puan indirim olasılığı yüksek
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A1 capital/belgin maviş: 250 baz puan indirim olasılığı yüksek

42 dakika önce

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 250 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75'den 17.25'e düşeceğini söyledi.

A1 capital/belgin maviş: 250 baz puan indirim olasılığı yüksek, System.String[]

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 250 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75'den 17.25'e düşeceğini söyledi.

Piyasa genelinde beklentinin 200-300 baz puan olduğunu belirten Maviş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) önce karar açıklayacak olan TCMB'nin, kararını 18 Eylül'de açıklayacak olan Fed'den 25 baz puan indirim öngörerek karar vereceğine işaret etti. Maviş, TCMB'nin zorunlu karşılıklar oranında ise yüzde 2.0'lik bir indirim beklendiğini ve bu indirimin faiz kararından daha etkili olabileceğini vurguladı.

Para Politikası Kurulu, Eylül, TCMB, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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