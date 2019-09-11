A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 275 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75'den 17.00'e düşeceğini söyledi.

Piyasa genelinde beklentinin 200-300 baz puan olduğunu belirten Maviş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) önce karar açıklayacak olan TCMB'nin, kararını 18 Eylül'de açıklayacak olan Fed'den 25 baz puan indirim öngörerek karar vereceğine işaret etti. Maviş kurum olarak, TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılıklar oranında ise iki puanlık bir indirim olabileceğini beklentilerine eklediklerini, bu durumun faiz kararından daha etkili olabileceğini de vurguladı.