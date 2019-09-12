Son Dakika Haberleri: A1 capital/belgin maviş:  borç alma, borç verme ayarlamasını olumlu buluyorum
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A1 capital/belgin maviş:  borç alma, borç verme ayarlamasını olumlu buluyorum

13 dakika önce

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 bazpuan indirmesinin yanında borç alma borç verme ayarlaması yaparak 325'şer bazpuanlık bir düzeltmeye gitmesini olumlu bulduğunu belirtti.

A1 capital/belgin maviş:  borç alma, borç verme ayarlamasını olumlu buluyorum, System.String[]

– A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 bazpuan indirmesinin yanında borç alma borç verme ayarlaması yaparak 325'şer bazpuanlık bir düzeltmeye gitmesini olumlu bulduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın borç alma borç verme koşullarını aşağı çekerek bankaların maliyetini azalttığını söyleyen Maviş, "Bu hamle aynı zamanda 'dolar yukarı doğru hareket eder mi' sorusunu da karşılayarak doları beklenen 5.65 – 5.68 aralığına çekti."

Maviş, piyasada durumların şekillenmesi için Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını değerlendirecek olan ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamasının beklendiğini belirtti.

- İstanbul

TCMB, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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