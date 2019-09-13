Son Dakika Haberleri: A1 capital / maviş: ekonomi için ihracatın artması önemli
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A1 capital / maviş: ekonomi için ihracatın artması önemli

35 dakika önce

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ihracatın artmasının Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

A1 capital / maviş: ekonomi için ihracatın artması önemli, System.String[]

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ihracatın artmasının Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Temmuz ayı "Ödemeler Dengesi" verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

Belgin Maviş konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

"Türkiye tarihinde genellikle cari açık veririz ve bu hep ithalat kaynaklı bir süreçtir. 2018-2019'un zorlu geçmesine rağmen veriler anlamında Türkiye'nin Ocak – Eylül dönemindeki performansına baktığımızda, bu zorlu ortam içinde Türkiye ekonomisinde atılan adımların yavaş yavaş rakamsal olarak pozitif yönde etkilerini gösterdiğini görüyoruz; tabii, şu da bir gerçek ki, ihracatımızın biraz daha artması bu anlamda önemli. Ancak petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler, kurun da sakinleşmesi cari fazla vermemizde önemli etken oldular."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, TCMB, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
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