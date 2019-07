A101 Aldın Aldın Günleri, Uygun Fiyata Kavisli TV Keyfi

A101'den Uygun Fiyata Kavisli TV keyfi ve Online'a özel indirimler…..A101, her Perşembe gerçekleştirdiği Aldın Aldın Günleri'nde bu hafta Samsung 55" UHD Kavisli TV ile dikkat çekiyor. Ayrıca online'da satılan Casper Via M4 Cep Telefonu ve Arzum Atılımlı Epilasyon Aleti uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Samsung J6 + Cep Telefonu, Piranha Full HD Araç Yol Kamerası ve oto multimedia sistemi haftanın diğer ilgi çekici teknoloji ürünleri arasında… Türkiye 'nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101'de bu haftanın teknoloji ürünleri şöyle:Kavisli ekranda tv keyfi: Samsung 55" UHD Curved TVA101'de bu Perşembe Aldın Aldın Günleri'nde satışa sunulan, Samsung 55" 55NU7300 UHD Kavisli TV, yüksek görüntü kalitesi, 20 W ses çıkışı ve kavisli ekranı ile farklı bir TV deneyimi sunuyor. Ekran aynalama özelliği sayesinde mobil cihaz ekranındaki görüntüyü TV'ye de yansıtma imkanı veren televizyon, Wifi ve 3 adet HDMI girişine sahip. USB'den film izleme imkanı da sunan akıllı TV, Samsung servis güvencesiyle, iki yıl garantili olarak 4.499 TL'den, üç taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.Online'a özel indirimlerA101, online satış sitesi www.a101.com.tr de teknoloji ürünleri özel indirimler sunuyor. Sadece online da yer alan Casper Via M4 cep telefonu 999 TL'den, Arzum Atılımlı Epilasyon Aleti ise 599 TL'den satılıyor. Üstelik 50 TL üzeri kargo ücretsiz.Casper Via M4 cep telefonu kavisli ekran tasarımı ile oldukça şık bir telefon. Parmak izi tanıma, dokunmatik ekran ve Android 8.0 işletim sistemine sahip. 32GB RAM, 32 GB Dahili hafızasıya sahip ürün, 8 MP ön, 13 MP arka kamerasıyla kaliteli bir fotograf deneyimi sunuyor.Arzum AR5043 Atılımlı Epilasyon Aleti ise online'da yaklaşık yüzde 14 indirim ile tüketicilerle buluşuyor. Kadın-erkek kullanımına uygun toplam 300.000 ışık atımı ve IPL teknolojisiyle evde kullanım için geliştirilmiş olan bu özel ürün, tüm vücut ve yüz için kullanılabiliyor. Arzum'dan 3 yıl garantili Arzum Atılımlı Epilasyon Aleti, cilt temas sensörü, çeşitli ten ve tüy renkleri için 5 farklı enerji ayarı, otomatik kapanma ve enerji sabitleme özelliklerine sahip.Haftanın telefonu Samsung J6 +Bu hafta A101'de satışa sunulan Samsun J6+ cep telefonu 6 inch geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Ürün, 13 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka ve 8 MP ön kamerası ile mükemmel bir fotoğraf deneyimi sunuyor.Android 8.1 Oreo işletim sistemi, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan bu özel telefon, tüm A101'lerde 2 yıl Samsung garantisi ile 1.199 TL'den satışa sunuluyor.Piranha Araç Aksesuarları;Yol Kamerası ve Multimedia SistemiPiranha'nın bu haftaki teknoloji ürünleri arasında yer alan Full HD Araç Yol Kamerası, G sensörü sayesinde kaza anı kaydı yapabiliyor. Ayrıca gece görüşü ve ses kaydı özelliklerine de sahip. Ürün iki yıl garantili olarak tüm A101'lerde 89.95 TL'den satışa sunuluyor.Piranha'nın ikinci araç içi çözümü Titan C Type Multimedia sistemi ise, video oynatıcı, FM radyosu ile araç içi eğlence garantisi veriyor. İçe katlanabilir dokunmatik ekranı ve uzaktan kumandası ile ise kullanımı oldukça kolay. AUX, park kamera girişi, USB ve hafıza kartı girişi bulunan ürün, iki yıl garantili olarak 429 TL'den satışa sunuluyor.