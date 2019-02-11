Son Dakika Haberleri: A101'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Satışa Sunacağı 3 Teknolojik Ürün

A101'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Satışa Sunacağı 3 Teknolojik Ürün

2 gün önce

Aktüel ürünleri ile müşterilerine uygun fiyatlı teknolojik ürünler sunan A101, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir TV ve akıllı telefon almak isteyenleri fazlasıyla sevindirecek.

A101'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Satışa Sunacağı 3 Teknolojik Ürün, System.String[]
Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden olan A101, 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası düzenleyerek birbirinden etkileyici teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. 14 Şubat Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret ederek aşağıdaki teknolojik ürünleri uygun fiyatlı olarak satın alabilirsiniz.

Samsung 43 inç UHD 4K Smart TV



A101'in bu Perşembe günü satışa sunacağı teknolojik ürünlerden belki de en dikkat çekeni, 4K çözünürlüğündeki 43 inçlik ekranı ile muhteşem bir görüntü kalitesi sunan Samsung Smart TV olacak. 20W ses çıkışına, 3 adet HDMI girişine ve dahili uydu alıcısına sahip olan bu cihaz, 2.929 TL fiyat etiketi ile A101 müşterileri ile buluşacak.

Hi-Level 48 inç Full HD Smart LED TV



Daha uygun fiyatlı fakat daha büyük bir ekrana sahip bir televizyon arıyorsanız A101'in sizlere sunduğu çözüm Hi-Level 48 inç Full HD Smart LED TV. HD çözünürlüklü dahili bir uydu alıcıya ve 2 adet HDMI girişine sahip olan bu LED TV, 1999 TL fiyat etiketi ile tüketicilere sunulacak.

Honor 9 Lite



Huawei'nin alt markası olan ve bütçe dostu akıllı telefonları ile bilinen Honor'un en popüler modellerinden biri olan Honor 9 Lite, 14 Şubat'ta A101 müşterilerine uygun fiyata satışa sunulacak. 1299 TL fiyat etiketine sahip olacak olan cihazını özelliklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.



İşlemci: Kirin 659


RAM: 3GB


Depolama: 32GB+MicroSD


Ekran: 5.65 inç HD+


Arka Kamera: 13MP+2MP


Ön Kamera: 13MP+2MP


Batarya: 3000mAh


İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:15 

TV, Sevgililer Günü, 14 Şubat, a101, Teknoloji
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