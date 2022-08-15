A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir?

Alıveriş yapmak için zincir marketleri tercih eden vatandaşlar A101 açılış kapanış saatlerini de araştırmaya başladı. Peki,A101 saat kaçta açılıyor? A101'in çalışma saatleri nelerdir? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

Hizmet saatleri aşağıdaki gibidir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmi tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

A101 KAÇTA AÇILIYOR? A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 09:00 saatlerinde açılıyor.

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 21.00'da kapanıyor.