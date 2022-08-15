A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir? - Son Dakika
Üye Girişi

A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir?

15.08.2022 21:53
A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir?

Resmi tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme gibi sebeplerden dolayı A101 çalışma saatleri sorgulanıyor. Araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız A01 ne kapanıyor? diye araştırıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101'in çalışma saatleri nelerdir? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alıveriş yapmak için zincir marketleri tercih eden vatandaşlar A101 açılış kapanış saatlerini de araştırmaya başladı. Peki,A101 saat kaçta açılıyor? A101'in çalışma saatleri nelerdir? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

Hizmet saatleri aşağıdaki gibidir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmi tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

A101 KAÇTA AÇILIYOR? A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 09:00 saatlerinde açılıyor.

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.

A101 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 21.00'da kapanıyor.

YORUMLAR
500
18 Ağustos A101 kataloğu: A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'e gelecek ürünler ve A101 fiyat listesi! 18 Ağustos A101 kataloğu: A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'e gelecek ürünler ve A101 fiyat listesi!

A101, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir? - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:09:02. #1.11#
SON DAKİKA: A101 kaçta kapanıyor? A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement