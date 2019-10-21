A101 Teknoloji'de Bu Hafta Piranha'dan 24.95 TL'ye Mikrofonlu Stereo Kulaklık

A101'de bu hafta "Aldın Aldın Günleri" lerinde Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklığı 24.95 TL'lik uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Haftanın diğer teknoloji ürünleri, Hi Level 43" LED TV ve Honor 9 Lite cep telefonu da tüm A101'lerde tüketicilerle buluşuyor.



Piranha'dan mikrofonlu stereo kulaklık….

Bu hafta A101'de satışa sunulan Piranha'nın mikrofonlu stereo kulaklığı performansının yanı sıra şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Cep telefonu, bilgisayar ve MP3 ile uyumlu olarak kullanılabilen ürün 24.95 TL'den iki yıl garanti ile satışa sunuluyor.



TV 'de Dijital Eğlence…Hi Level 43" LED TV

Bu hafta Hi Level 43" LED TV, televizyonunu değiştirmek isteyenleri güzel bir seçenek sunuyor. Dahili uydu alıcısı bulunan televizyon Full HD özelliği ile televizyonda dijital eğlence olanaklarından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için iyi bir tercih. Ürün özel aparatı sayesinde duvara asılabiliyor. A101'de 1.499 TL'den satışa sunulan televizyonun bir adet scart, 2 adet HDMI girişi ve bir adet USB girişi bulunuyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili Hi Level 43", A101'lerde 12 taksit seçeneğiyle satılacak.



Şık ve Becerikli….Honor 9 LITE

A101'in en çok ilgi gören teknoloji ürünleri arasında yer alan Honor 9 LITE cep telefonu bu hafta 1.199 TL'den satış sunuldu. Ürün 24 saatte servis garantisi ile en hızlı servis süresine sahip telefonlardan biri olan Honor 9 LITE, geniş full HD ekran, 13 MP + 2 MP'lik çift ön ve arka kameraya sahip. Yüz tanıma, özel ayna tasarımının yanı sıra GPU Turbo özelliği ile ise güçlü bir oyun performası sunuyor.