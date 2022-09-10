iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı

10.09.2022 21:59
iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı

A16 Bionic işlemci ile karşımıza çıkan iPhone 14 Pro modellerin göstereceği performans büyük merak konusu.

Apple'ın yeni iPhone 14 modellerini tanıtmasının ardından gözler yeni telefonların performansına çevrilmişti. Özellikle yeni A16 Bionic işlemci ile karşımıza çıkan Pro modellerin göstereceği performans büyük merak konusuydu.

iPhone 14 Pro'nun Geekbench skoru ortaya çıktı

iPhone 14 Pro erken testlerde bekleneni ortaya koyamamış olsa da yeni testler, A16 Bionic'in performans konusunda önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Geekbench'te paylaşılan yeni rakamlara göre iPhone 14 Pro, iPhone 13 modellerine göre başarılı rakamları ile dikkat çekiyor.

iPhone 14 alabilmek için kaç saat çalışmamız gerekiyor?

Çıkan sonuçlara göre iPhone 14 Pro, tek çekirdekli testlerde 1887 puan aldı. iPhone 13 Pro'nun aynı testlerde 1707'lik skora ulaştığını hatırlatmakta fayda var. Bu da yaklaşık yüzde 10'luk bir performans artışına tekabül ediyor.

iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı

Çoklu çekirdek performansında ise fark daha da açılıyor. A16 Bionic, Geekbench çoklu çekirdek testinde 5445 skora ulaşıyor. Diğer yandan A15 işlemciye sahip iPhone 13 Pro ise 4659 puanda kalıyor. Bu da iPhone 14 Pro'ya yaklaşık olarak yüzde 17'lik bir avantaj sağlıyor.

iPhone 14 Pro'nun hala ilk kurulum sürecinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. 4 nm teknolojisiyle üretilen A16 Bionic işlemciye sahip olan iPhone 14 Pro'nun ilerleyen aşamalarda daha iyi skorlara ulaşması bekleniyor.

iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı

Applei, yeni A16 işlemcilerini iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile sınırlı tutuyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri ise A15 işlemcilerle yoluna devam ediyor. iPhone 14 modelleri için elden geçirilen işlemciler artık 4 yerine 5 çekirdelikli GPU'ya sahip olacak.

iPhone 14 Pro modellerinin göstereceği gerçek performans hakkında ilerleyen dönemde daha sağlıklı bilgilere ulaşacağımızı umuyoruz. Ancak yeni işlemci şimdiden farkını ortaya koymuş gibi görünüyor. Peki siz iPhone 14 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Steve Jobs'ın kızı Eve, iPhone 14'ü tiye aldı! Hiçbir değişiklik yok Steve Jobs'ın kızı Eve, iPhone 14'ü tiye aldı! Hiçbir değişiklik yok iPhone 14'ün gözden kaçan yeni özellikleri! iPhone 14'ün gözden kaçan yeni özellikleri!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 13, iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:18 Adalar'da ev kiralama oyunu! Ünlü manken Deniz Akkaya sayesinde olayı çözdü
20:00 Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
19:52 Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı
19:17 Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler
18:26 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 21:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement