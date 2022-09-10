iPhone 14 Pro performans testi ortaya çıktı

Apple'ın yeni iPhone 14 modellerini tanıtmasının ardından gözler yeni telefonların performansına çevrilmişti. Özellikle yeni A16 Bionic işlemci ile karşımıza çıkan Pro modellerin göstereceği performans büyük merak konusuydu.

iPhone 14 Pro'nun Geekbench skoru ortaya çıktı

iPhone 14 Pro erken testlerde bekleneni ortaya koyamamış olsa da yeni testler, A16 Bionic'in performans konusunda önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Geekbench'te paylaşılan yeni rakamlara göre iPhone 14 Pro, iPhone 13 modellerine göre başarılı rakamları ile dikkat çekiyor.

iPhone 14 alabilmek için kaç saat çalışmamız gerekiyor?

Çıkan sonuçlara göre iPhone 14 Pro, tek çekirdekli testlerde 1887 puan aldı. iPhone 13 Pro'nun aynı testlerde 1707'lik skora ulaştığını hatırlatmakta fayda var. Bu da yaklaşık yüzde 10'luk bir performans artışına tekabül ediyor.

Çoklu çekirdek performansında ise fark daha da açılıyor. A16 Bionic, Geekbench çoklu çekirdek testinde 5445 skora ulaşıyor. Diğer yandan A15 işlemciye sahip iPhone 13 Pro ise 4659 puanda kalıyor. Bu da iPhone 14 Pro'ya yaklaşık olarak yüzde 17'lik bir avantaj sağlıyor.

iPhone 14 Pro'nun hala ilk kurulum sürecinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. 4 nm teknolojisiyle üretilen A16 Bionic işlemciye sahip olan iPhone 14 Pro'nun ilerleyen aşamalarda daha iyi skorlara ulaşması bekleniyor.

Applei, yeni A16 işlemcilerini iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile sınırlı tutuyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri ise A15 işlemcilerle yoluna devam ediyor. iPhone 14 modelleri için elden geçirilen işlemciler artık 4 yerine 5 çekirdelikli GPU'ya sahip olacak.

iPhone 14 Pro modellerinin göstereceği gerçek performans hakkında ilerleyen dönemde daha sağlıklı bilgilere ulaşacağımızı umuyoruz. Ancak yeni işlemci şimdiden farkını ortaya koymuş gibi görünüyor. Peki siz iPhone 14 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.