Üye Girişi
A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni - Son Dakika

A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni

08.07.2021 19:37
A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni, System.String[]

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleri ile bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaştığını belirterek, "A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli...

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleri ile bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaştığını belirterek, "A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlarla yapılması gurur vericidir." dedi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni düzenlendi.

Orgeneral Küçükakyüz, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma yeteneğinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin 100 yılı aşkın tarihi boyunca bu kabiliyeti en yüksekte tutmak gayreti içinde olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, Türkiye'nin stratejik ulaştırma yeteneğine kavuşmak amacıyla A400M programına 1988 yılında katıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin A400M programı katılımcısı 6 ortak ülkeden biri olduğunu anlatan Küçükakyüz, şunları kaydetti:

"Yüksek yük kapasitesi ve uzun bir menzile sahip olan A400M uçağı, TSK için önemli bir yetenek, anakarasına bağlı olmaksızın hareket edebilen büyük devletimiz için stratejik bir kabiliyet kazanımı olmuştur. A400M uçağı aynı zamanda insani yardım faaliyetlerinde ülke bayrağımızın birçok coğrafyada dalgalanmasını sağlamıştır. Kovid-19 salgını sürecinde ülkemiz tarafından diğer ülkelere yapılan insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. A400M uçaklarının kabiliyet kazanımı amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde, 22 Şubat 2018 tarihi itibarıyla uçaklarımızın C seviyesi bakımları gerçekleştirilmeye başlamıştır. Halihazırda AIRBUS firmasının İspanya'da yürüttüğü retrofit faaliyetlerinin, Türk mühendis ve işçisiyle milli imkanlar kullanılarak Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Savunma sanayisine önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu çalışmalar neticesinde, ilk A400M uçağının retrofit kabiliyeti tamamlanarak Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılmıştır. Sonuç olarak Hava Kuvvetleri tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleri ile bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaşmıştır. A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlarla yapılması gurur vericidir."

"2900 operasyonun işlemi hatasız tamamlanmıştır"

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, A400M uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle AIRBUS ile geliştirilen iş birlikleri sayesinde 2017'de yapılan çalışmalarla fabrikalarının C seviyesi bakım yapma kabiliyeti kazandığını ve millileştirildiğini anlattı.

"2019 yılı sonunda Ch1 bakımı kabiliyetinin kazanılması ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü A400M uçakları ağır bakımlarının AIRBUS dışında yapıldığı tek merkez olmuştur." diyen Taşan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar sonrasında A400M uçaklarının operasyon yeteneklerinin artırılması maksadıyla son tasarım değişikliklerinin uçağa yansıtılmasını sağlayan retrofit işlemlerinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılmasıyla birlikte, retrofit işlemlerinin AIRBUS dışında yapıldığı tek bakım merkezi 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olmuştur. Bu kapsamda ilk uçağın retrofit faaliyeti 7 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve toplam 2900 operasyonun işlemi hatasız tamamlanmıştır. Kovid-19 idari tedbirlerine rağmen personelimizin özverili çalışmaları neticesinde uçak belirlenen zamanda teslime hazır hale getirilmiştir Avrupa havacılık otoritesi EASA'nın belirlediği havacılığın en yüksek kalite standardı olan EMAR-145 standartlarına uygun olarak icra edilen retrofit faaliyeti ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bir üst lige çıkarak uluslararası standartlara haiz önemli bir uçak bakım merkezi haline gelmiştir. Yeniden yapılanmanın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen önemli başarıların yakalanması bizleri geleceğe daha büyük bir vizyon ile bakmaya yöneltmekle birlikte omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırmıştır."

2021 yılında fabrikaya 250 işçi alındığına değinen Taşan, "Bakım faaliyetlerinin daha etkin, ekonomik, emniyetli yapılabilmesi için büyük önem arz eden tesis, çağın en gelişmiş özellikleri ile donatılmış. İçinde bulunduğumuz bu tesis depo seviyesi bakım ve retrofit faaliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki 174 A400M uçağının yarısının bakım onarımına da talibiz"

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, retrofit projesiyle ortaya çıkan yeni ve acil hangar ihtiyacının ASFAT tarafından üstlenildiğini anlattı.

Akgün, 4 yılda tamamlanması gereken hangar inşaatının salgına rağmen 14 ayda başarıyla tamamlandığını kaydetti.

"Bu sayede 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlandı." diyen Akgün, sözleşme kapsamındaki ihracatla bu rakamın artacağını dile getirdi.

Akgün, proje kapsamında 9 A400M uçağının retrofit işlemini en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zamanda 2025 Mart ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini ve dünyadaki 174 A400M uçağının yarısının bakım onarımına da talip olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hangarın açılışı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar firmalara stratejik iş birliği anlaşmaları sertifikalarını verdi.

A400M uçağında teknik inceleme yapan protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akar ve beraberindekiler, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarihçesinin konu edildiği fotoğraf sergisi ile stratejik iş birliği anlaşmaları kapsamında yerlileştirilen ve millileştirilen ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Türkiye, Silah, Milli, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık 19:45 Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı 19:31 FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 17:25 İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti         
19:43
Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı         
19:28
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak         
18:42
Motosiklet kazasında ölen Dilara, Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş         
17:48
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 20:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement