A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleri ile bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaştığını belirterek, "A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlarla yapılması gurur vericidir." dedi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni düzenlendi.

Orgeneral Küçükakyüz, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma yeteneğinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin 100 yılı aşkın tarihi boyunca bu kabiliyeti en yüksekte tutmak gayreti içinde olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, Türkiye'nin stratejik ulaştırma yeteneğine kavuşmak amacıyla A400M programına 1988 yılında katıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin A400M programı katılımcısı 6 ortak ülkeden biri olduğunu anlatan Küçükakyüz, şunları kaydetti:

"Yüksek yük kapasitesi ve uzun bir menzile sahip olan A400M uçağı, TSK için önemli bir yetenek, anakarasına bağlı olmaksızın hareket edebilen büyük devletimiz için stratejik bir kabiliyet kazanımı olmuştur. A400M uçağı aynı zamanda insani yardım faaliyetlerinde ülke bayrağımızın birçok coğrafyada dalgalanmasını sağlamıştır. Kovid-19 salgını sürecinde ülkemiz tarafından diğer ülkelere yapılan insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. A400M uçaklarının kabiliyet kazanımı amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde, 22 Şubat 2018 tarihi itibarıyla uçaklarımızın C seviyesi bakımları gerçekleştirilmeye başlamıştır. Halihazırda AIRBUS firmasının İspanya'da yürüttüğü retrofit faaliyetlerinin, Türk mühendis ve işçisiyle milli imkanlar kullanılarak Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Savunma sanayisine önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu çalışmalar neticesinde, ilk A400M uçağının retrofit kabiliyeti tamamlanarak Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılmıştır. Sonuç olarak Hava Kuvvetleri tecrübeli personeli, yüksek eğitim seviyesi ve modern silah sistemleri ile bütün olarak dünya standartlarının üstünde bir seviyeye ulaşmıştır. A400M uçaklarının retrofit ve bakım faaliyetlerinin milli imkanlarla yapılması gurur vericidir."

"2900 operasyonun işlemi hatasız tamamlanmıştır"

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, A400M uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle AIRBUS ile geliştirilen iş birlikleri sayesinde 2017'de yapılan çalışmalarla fabrikalarının C seviyesi bakım yapma kabiliyeti kazandığını ve millileştirildiğini anlattı.

"2019 yılı sonunda Ch1 bakımı kabiliyetinin kazanılması ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü A400M uçakları ağır bakımlarının AIRBUS dışında yapıldığı tek merkez olmuştur." diyen Taşan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar sonrasında A400M uçaklarının operasyon yeteneklerinin artırılması maksadıyla son tasarım değişikliklerinin uçağa yansıtılmasını sağlayan retrofit işlemlerinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılmasıyla birlikte, retrofit işlemlerinin AIRBUS dışında yapıldığı tek bakım merkezi 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olmuştur. Bu kapsamda ilk uçağın retrofit faaliyeti 7 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve toplam 2900 operasyonun işlemi hatasız tamamlanmıştır. Kovid-19 idari tedbirlerine rağmen personelimizin özverili çalışmaları neticesinde uçak belirlenen zamanda teslime hazır hale getirilmiştir Avrupa havacılık otoritesi EASA'nın belirlediği havacılığın en yüksek kalite standardı olan EMAR-145 standartlarına uygun olarak icra edilen retrofit faaliyeti ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bir üst lige çıkarak uluslararası standartlara haiz önemli bir uçak bakım merkezi haline gelmiştir. Yeniden yapılanmanın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen önemli başarıların yakalanması bizleri geleceğe daha büyük bir vizyon ile bakmaya yöneltmekle birlikte omuzlarımızdaki sorumluluğu da artırmıştır."

2021 yılında fabrikaya 250 işçi alındığına değinen Taşan, "Bakım faaliyetlerinin daha etkin, ekonomik, emniyetli yapılabilmesi için büyük önem arz eden tesis, çağın en gelişmiş özellikleri ile donatılmış. İçinde bulunduğumuz bu tesis depo seviyesi bakım ve retrofit faaliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki 174 A400M uçağının yarısının bakım onarımına da talibiz"

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, retrofit projesiyle ortaya çıkan yeni ve acil hangar ihtiyacının ASFAT tarafından üstlenildiğini anlattı.

Akgün, 4 yılda tamamlanması gereken hangar inşaatının salgına rağmen 14 ayda başarıyla tamamlandığını kaydetti.

"Bu sayede 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlandı." diyen Akgün, sözleşme kapsamındaki ihracatla bu rakamın artacağını dile getirdi.

Akgün, proje kapsamında 9 A400M uçağının retrofit işlemini en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zamanda 2025 Mart ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini ve dünyadaki 174 A400M uçağının yarısının bakım onarımına da talip olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hangarın açılışı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar firmalara stratejik iş birliği anlaşmaları sertifikalarını verdi.

A400M uçağında teknik inceleme yapan protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akar ve beraberindekiler, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarihçesinin konu edildiği fotoğraf sergisi ile stratejik iş birliği anlaşmaları kapsamında yerlileştirilen ve millileştirilen ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.