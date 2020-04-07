AA 100. Kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o tarihten günümüze ülkemizde doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Anadolu Ajansı, her şart altında imkanlar dahilinde görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. 100 yıl önce kurulan Anadolu Ajansı, kuruluş gerekçesine ve hedeflerine uygun bir anlayışla yayın hayatına devam etmektedir. İlk günkü ruhla Anadolu'nun sesi olmayı ve ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı sürdürmektedir. "