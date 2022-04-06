AA 102 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

AA 102 yaşında

06.04.2022 18:27
AA 102 yaşında

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İba, AA personeliyle sohbet ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ajansın gün geçtikçe haber ağını genişlettiğini belirten İba, AA'nın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaptığı haberlerle ülkesinin sesini en iyi şekilde duyurduğunu vurguladı.

AA yönetici ve çalışanlarını tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Kuruluşuna Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği, ismi ise Kurtuluş Mücadelemizin kahraman kadınlarından Halide Edip Adıvar tarafından konulan Anadolu Ajansı, kuruluşunun 102. yıl dönümünde milli ajansımız olarak, dünya ölçeğinde ve etik habercilik anlayışıyla yüz akımız olmaya devam ediyor. Bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm ajans çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor, milli ajansımıza nice yıllar boyunca muvaffakiyetler diliyorum."

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da İba'ya ziyaretleri için teşekkür ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu arada??????? İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaştır, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Osman Güneren, Edirne İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş, Sezgin Gündoğdu, Tuncay Taşkın, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Başkan Yardımcısı Arif Meriç, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ve yönetim kurulundan Emre Sedef, Mutlu Akbaşak, Tamer Yavuz, Edirne Belediyesi Başkan Danışmanı Adem Özsoy, Turizmci Kemal Kılıç da AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Spor federasyonları, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Spor federasyonları, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA 102 yaşında - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
18:16 Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu!
18:04 Malatya'da ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: AA 102 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement