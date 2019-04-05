Aa 99 Yaşında
24 dakika önce
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, Anadolu Ajansı
'nın (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Aksoy, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün talimatlarıyla milli mücadelenin ilk yıllarından kurulan Anadolu Ajansı'nın, Türkiye
'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.
AA'nın kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığına işaret eden Vali Aksoy
, mesajında şunları kaydetti :
"Halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansı'nın daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, tüm ajans çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:17 Kaynak: AA
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