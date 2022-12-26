AA, ABD'de kar fırtınasının en çok etkilediği Buffalo'da felaketin boyutlarını görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi

AA, ABD'de kar fırtınasının en çok etkilediği Buffalo'da felaketin boyutlarını görüntüledi

26.12.2022 21:53

ABD'deki dondurucu kar fırtınasından en çok etkilenen New York'a bağlı Buffalo kentinde felaketin boyutları Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenirken, ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48'ye yükseldi.

ABD'deki dondurucu kar fırtınasından en çok etkilenen New York'a bağlı Buffalo kentinde felaketin boyutları Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenirken, ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48'ye yükseldi.

ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor.

Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı.

Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.

Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel'i itfaiye binalarında kutladı.

ABD'de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York'a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94'üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.

Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

Kar fırtınası kaynaklı ölü satısı 48'e çıktı

Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13'ten 27'ye yükseldiği bildirildi.

Associated Press'in ülke genelinde topladığı verilere göre New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27'ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı.

Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.

Nüfusun yüzde 60'ı kar fırtınasının etkisi altında

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD'de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

"Nesilde bir kez görülebilecek" şiddette bir soğuk

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD'de yaşanan tarihi kar fırtınasında yaşamını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi ABD'de yaşanan tarihi kar fırtınasında yaşamını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi New York'ta Kar Fırtınası New York'ta Kar Fırtınası

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Buffalo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA, ABD'de kar fırtınasının en çok etkilediği Buffalo'da felaketin boyutlarını görüntüledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:42 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu
11:28 Gülben Ergen, "Verdiğim sözü tuttum" diyerek annesiyle umreye gitti
11:16 Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek
11:05 34 yaşındaki Avrupa yolunda! Caner Erkin'in yeni adresini duyanlar şaşkınlık yaşıyor
11:03 Rusya'da gizemli ölümler sürüyor! Putin'i eleştiren dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, pencereden düşerek hayatını kaybetti
10:43 Diyarbakır'da babasının uykusunda boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki gencin son görüntüleri ortaya çıktı
10:45 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak
10:41 Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.085 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 12:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: AA, ABD'de kar fırtınasının en çok etkilediği Buffalo'da felaketin boyutlarını görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement