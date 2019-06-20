Son Dakika Haberleri: AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
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AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı

45 dakika önce

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı, System.String[]
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53 
İmralı, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Dünya
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