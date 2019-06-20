AA: Abdullah Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
45 dakika önce
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
İmralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:53
Cezaevi'nden açıklama yapan Abdullah Öcalan
, HDP'ye İstanbul
seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan
, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.
Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!
Kıbrıs'ta tartışma yaratan yemeğin fotoğrafı yayımlandı!
ABD'de üretilen robot polis ilk devriyesine çıktı