Son Dakika Haberleri: Aa Adana Bölge Müdürü Firik, İl Emniyet Müdürü Okumuş'u Ziyaret Etti

Aa Adana Bölge Müdürü Firik, İl Emniyet Müdürü Okumuş'u Ziyaret Etti

33 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti.

Aa Adana Bölge Müdürü Firik, İl Emniyet Müdürü Okumuş'u Ziyaret Etti, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti.

Yeni görevinde Okumuş'a başarılar dileyen Mehmet Kemal Firik, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Okumuş da, emniyet olarak basınla iş birliği içinde çalışmalarını yürüteceklerini, bu konuda üzerilerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:11 Kaynak: AA

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