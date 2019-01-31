Aa Adana Bölge Müdürü Firik, İl Emniyet Müdürü Okumuş'u Ziyaret Etti
33 dakika önce
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
(AA) Adana
Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
, Osmaniye
'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş'u ziyaret etti.
Yeni görevinde Okumuş'a başarılar dileyen Mehmet Kemal Firik, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Okumuş da, emniyet olarak basınla iş birliği içinde çalışmalarını yürüteceklerini, bu konuda üzerilerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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