AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.

Başsavcı Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Firik de Gümüş'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.