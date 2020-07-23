AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Emniyet Müdürü İnci'ye ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü İnci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Firik de İnci'ye kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Emniyet Müdürü İnci'ye AA'nın hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.