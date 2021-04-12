AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Vali Elban, ziyaretinden dolayı Firik'e teşekkür ederek, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

Firik, Vali Elban'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.