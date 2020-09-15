AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti.
Tuncel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kemal Firik de Tuncel'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Tuncel'e AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
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