AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ı ziyaret etti.
Başsavcı Ercan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Ercan'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Başsavcı Ercan'a Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.