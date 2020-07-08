AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'a ziyaret - Son Dakika

Ziyaret sonunda Firik, Başsavcı Ercan'a Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Firik de Ercan'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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