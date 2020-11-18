AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı'ya ziyaret - Son Dakika

AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı'ya ziyaret
18.11.2020 16:37
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'yı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'yı ziyaret etti.
Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kemal Firik de Avcı'ya kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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