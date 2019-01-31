Aa Adana Bölge Müdürü Firik'ten Vali Coşkun'a Ziyaret
35 dakika önce
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
(AA) Adana
Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
'u ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Osmaniye'de yürütülen çalışmaları anlattı.
AA Adana Bölge Müdürü Firik de, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Coşkun'u bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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