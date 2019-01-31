Son Dakika Haberleri: Aa Adana Bölge Müdürü Firik'ten Vali Coşkun'a Ziyaret

Aa Adana Bölge Müdürü Firik'ten Vali Coşkun'a Ziyaret

35 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Aa Adana Bölge Müdürü Firik'ten Vali Coşkun'a Ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Osmaniye'de yürütülen çalışmaları anlattı.

AA Adana Bölge Müdürü Firik de, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Coşkun'u bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

Gençleri İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununa Karşı Tim Kuruldu! Polis Ev Ev Gezecek Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:47:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa Adana Bölge Müdürü Firik'ten Vali Coşkun'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]