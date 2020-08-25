AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Rektör Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yeni atanan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA çalışanlarıyla birçok önemli haber çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Tıp alanında dünyada ve Türkiye'de ilk olan operasyonları gerçekleştirdiklerini dile getiren Özkan, bu çalışmaların dünyaya anlatılmasında AA'nın önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Üniversitenin adının bilimsel başarılarla duyurulmasında AA'nın desteğinin önemli olduğunu dile getiren Özkan, "Gerek yüz ve çift kol gibi nakillerde gerekse dünyada ilk kez kadavradan alınan rahim nakliyle Derya Sert'in anne olmasında yaşanan mutlulukta AA ekibini her zaman yanımızda gördük." diye konuştu.

Yıldırım da Özkan'a yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye'nin ve Antalya'nın marka değeri olan üniversitenin ses getirecek çalışmalarını 13 dilde dünyaya duyurduklarını belirten Yıldırım, ajansın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Yıldırım, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Özkan'a hediye etti.