Son Dakika Haberleri: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret
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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret

42 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Karaloğlu'na ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Yıldırım, makamında ziyaret ettiği Vali Karaloğlu'na ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kentteki turizm potansiyeline yapılacak haberlerle her zaman destek vereceklerini belirten Yıldırım, AA'nın gerek Türkiye'de gerekse dünyanın bir çok noktasındaki nitelikli muhabir ağıyla haberleri anında abonelerine ulaştırdığına işaret etti.
Karaloğlu ise görevine yeni atanan Yıldırım'a başarı temennisinde bulundu.
AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Karaloğlu, Antalya'nın, turizm potansiyelinin yanında, derin bir tarihi geçmişi ve zengin çeşitliliğe sahip kültürel yapısıyla da öne çıktığına dikkati çekti.
Karaloğlu, "Kentin tarihi geçmişi, folklorik özellikleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle de dünyaya tanıtılmasını önemsiyoruz. Bu anlamda AA önemli bir misyonu yerine getiriyor." dedi.
Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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