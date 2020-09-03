AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Arslantaş'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yıldırım'ı makamında kabul eden Arslantaş, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Yıldırım da "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü Arslantaş'a hediye etti. Albümün arşiv niteliğinde, emek verilmiş, kıymetli bir eser olduğunu vurgulayan Arslantaş, AA'nın Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Arslantaş, albümü dikkatlice inceleyip, emeği geçenleri kutladı.

Yıldırım da ajansın çalışmaları hakkında Vali Arslantaş'a bilgi verdi.