Son Dakika Haberleri: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler
Son Dakika Güncel AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım ilk olarak, Vali Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Seymenoğlu, ziyarette, ilin tanıtımında basın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Bölgeye yeni turizm destinasyonları kazandırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Seymenoğlu, "Turizm açısından önemli projelerimiz var. Kayak merkezi, antik kenti, gülü ve lavantasıyla kentimiz önemli bir turizm potansiyele sahip." dedi.

Yıldırım da ajansın çalışmaları hakkında Seymenoğlu'na bilgi verdi.

Daha sonra Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'i de makamında ziyaret etti.

Mustafa Yıldırım, Anadolu Ajansı, Isparta, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]