AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım ilk olarak, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı makamında ziyaret etti.

Kalan, ziyarette, Alanya'nın çok önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Alanya'nın ekonomisi, nüfusu ve tarihiyle en önemli yerler arasında olduğunu aktaran Kalan, "Birçok ilimizi nüfusu ve ülke ekonomisine kattığı değerle geride bırakıyor. Bu anlamda biz de bu değere ne katabiliriz konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.

Yıldırım da ajansın çalışmaları hakkında Kalan'a bilgi verdi.

Daha sonra Yıldırım Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i Alanya Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Yücel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 312 bin nüfusa sahip Alanya'da farklı milletlerden 31 bin 500 yabancının yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Alanya'da uluslararası çok önemli organizasyonlar da yapıldığını dile getiren Yücel, AA'nın ilçenin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yıldırım ise yaptıkları çalışmalarla Antalya'nın tüm güzelliklerini dünyaya duyurduklarını kaydetti.