AA Antalya Bölge Müdürü Yıldrım'dan Vali Civelek'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.



Makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet eden Vali Civelek, kendisine hediye edilen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan AA 2018 Yıllığını inceledi.



Vali Civelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın son dönemde ulusal ve uluslararası çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Muğla'nın, organizasyondan sağladığı ekonomik ve tanıtım katkısının da çok önemli olduğunu vurgulayan Civelek, bu tür organizasyonlara bölge halkının, STK ve esnafların destek vermesini istedi.

Türkiye Rallisinin tüm dünyada 850 milyon kişi tarafından takip edildiğini anlatan Civelek, bunun bölge tanıtımı için de çok etkili olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Yıldırım ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Mardin'e atanan Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Mardin'den Muğlaya atanan Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i ziyaret etti.