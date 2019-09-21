Son Dakika Haberleri: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldrım'dan Vali Civelek'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldrım'dan Vali Civelek'e ziyaret

3 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldrım'dan Vali Civelek'e ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.


Makamında kabul ettiği Yıldırım ile bir süre sohbet eden Vali Civelek, kendisine hediye edilen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan AA 2018 Yıllığını inceledi.


Vali Civelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın son dönemde ulusal ve uluslararası çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'ne ev sahipliği yapan Muğla'nın, organizasyondan sağladığı ekonomik ve tanıtım katkısının da çok önemli olduğunu vurgulayan Civelek, bu tür organizasyonlara bölge halkının, STK ve esnafların destek vermesini istedi.

Türkiye Rallisinin tüm dünyada 850 milyon kişi tarafından takip edildiğini anlatan Civelek, bunun bölge tanıtımı için de çok etkili olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Yıldırım ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Mardin'e atanan Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Mardin'den Muğlaya atanan Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i ziyaret etti.

Esengül Civelek, Anadolu Ajansı, Antalya, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski karısını öldüren cani konuştu: Ben oraya 100 TL karşılığında başka bir kadınla birlikte olmak için gittim
Vahşi saldırgan, demir çubukla gasp ettiği 91 yaşındaki kadını ölüme terk etti Servis minibüsü devrildi: 16 yaralı Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA Antalya Bölge Müdürü Yıldrım'dan Vali Civelek'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]