Son Dakika Haberleri: AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu
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AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu

12 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Ankara Haberleri Editörlüğünde başmuhabir olarak görev yapan Ferhat Demircan baba oldu.

AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Ankara Haberleri Editörlüğünde başmuhabir olarak görev yapan Ferhat Demircan baba oldu.

Ankara'da özel bir hastanede 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe "Alp" adı verildi.

Anne Seda Demircan ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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