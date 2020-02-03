AA Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun acı günü - Son Dakika

AA Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun acı günü

6 saat önce

Sakarya'da vefat eden Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun babası, ASpor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu'nun kayınpederi Mesut Karapalancı son yolculuğuna uğurlandı.

AA Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun acı günü, System.String[]

Sakarya'da vefat eden Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Nurhan Çorlu'nun babası, ASpor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Muhabiri Savaş Çorlu'nun kayınpederi Mesut Karapalancı son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Karapalancı'nın cenazesi Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Camisine getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Karapalancı'nın cenazesi Serdivan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karapalancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nurhan ve Savaş Çorlu'nun çalışma arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı, Sakarya, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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