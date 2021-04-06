Anadolu Ajansı (AA) Yayın Editörlüğünde başmuhabir olarak görev yapan Yıldız Aktaş dünyaevine girdi.
Aktaş, Türk Japon Vakfı'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatını Özgün Özdoğan ile birleştirdi.
Çiftin nikah şahitliğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile iş adamı Uğur Günday yaptı.
Nikah törenine çiftin aileleri, yakınları, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya, Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Haber Merkezi Yayın Yönetmeni Vekili Selçuk Aval, Ankara Haberleri Editörü Orhan Topal, Yurt Haberleri Editörü Muharrem Aksakallı ile çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AA başmuhabiri Yıldız Aktaş evlendi - Son Dakika