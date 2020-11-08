AA başmuhabirlerinden Zübeyde Balcı evlendi - Son Dakika

Anadolu Ajansı Haber Merkezi Yayın Editörlüğü 'nde başmuhabir olarak görev yapan Zübeyde Balcı , Alibeg Altıntop ile evlendi.

42. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Metrobüs seferleri FSM'den yapılacak

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım

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Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım