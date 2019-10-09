AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
1 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.
Tuncay Bekar, ziyarette Çakmak'ı AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.
Rektör Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bekar'a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret sonrası Bekar, Çakmak'a AA muhabirlerince çekilen ay yıldızlı tablo hediye etti.
Güzel oyuncu Burcu Binici iç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini büyüledi Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı