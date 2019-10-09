Son Dakika Haberleri: AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Bekar'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Tuncay Bekar, ziyarette Çakmak'ı AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Rektör Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bekar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonrası Bekar, Çakmak'a AA muhabirlerince çekilen ay yıldızlı tablo hediye etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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